Atualizações ao vivo: Senado discute grande projeto de Trump

O plano do presidente Donald Trump para aprovar sua agenda no Senado enfrenta incertezas conforme líderes do Partido Republicano se preparam para uma votação crucial. Recentemente, duas vozes críticas se destacaram: o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, e o senador Rand Paul, do Kentucky. Ambos votaram contra o avanço de um projeto de lei importante no último fim de semana. Tillis expressou preocupação com os cortes no Medicaid, e no dia seguinte, anunciou que não vai concorrer à reeleição. Durante um discurso no Senado, ele disse que não apoiará o projeto até que se prove que os detalhes foram adequadamente avaliados.

Rand Paul, conhecido por sua postura fiscal rigorosa, também planeja votar contra a proposta. Ele afirmou que o projeto eleva o teto da dívida em 5 trilhões de dólares, o que ele considera um sinal de que o governo não está controlando o déficit. Para ele, isso não é uma postura conservadora.

Outros senadores republicanos, como Lisa Murkowski e Susan Collins, também manifestaram preocupação com os cortes no Medicaid. Collins, em particular, declarou que, se o projeto não passar por mais mudanças, sua tendência será votar contra ele. Embora ela tenha votado a favor da proposta em uma votação inicial, deixou claro que isso não garante seu apoio na versão final.

O senador Josh Hawley, do Missouri, que havia expressado preocupação sobre as disposições do Medicaid que poderiam fechar hospitais rurais, decidiu apoiar o projeto, o que representa uma vitória importante para os líderes do partido.

Outra figura importante na tentativa de aprovação do projeto é o vice-presidente JD Vance, que recentemente esteve no Capitólio para ajudar o líder da maioria no Senado, John Thune, a convencer os senadores que ainda estavam hesitantes a permitir o debate sobre a proposta. O vice-presidente poderá ser necessário novamente para desempatar a votação final, caso ocorra um empate.

Thune e Vance também se reuniram com outros senadores, como Ron Johnson, Mike Lee, Cynthia Lummis e Rick Scott, antes da votação de sábado, e todos eles acabaram votando a favor do avanço do projeto. Esses senadores são considerados críticos na continuidade das discussões sobre a proposta legislativa.