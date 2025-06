Team Visma oferece opção de leasing de bicicletas

Matthew Brennan conquistou o segundo lugar no Campeonato Nacional de Ciclismo do Reino Unido. Após percorrer 187 quilômetros, Samuel Watson foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Brennan se destacou ao vencer o sprint entre um pelotão reduzido, marcando sua primeira aparição no pódio em uma competição de elite, depois de ter terminado em décimo primeiro lugar no ano anterior.

A corrida começou de forma intensa, com várias tentativas de ataque desde os primeiros quilômetros. A equipe Visma | Lease a Bike manteve uma presença constante na frente da competição, garantindo que seus atletas estivessem sempre prontos para responder às movimentações dos adversários. Thomas Gloag, um dos integrantes da equipe, tentou uma fuga momentânea, mas sua iniciativa foi rapidamente neutralizada pelo pelotão que o seguia.

Após duas horas de competição, um grupo de ciclistas conseguiu se destacar, mantendo uma vantagem considerável até momentos antes do final da prova. No entanto, este grupo foi alcançado pelo pelotão que incluía Brennan. A reviravolta decisiva ocorreu perto do final, quando Watson fez um ataque solo que garantiu sua vitória.

Outro destaque da equipe Visma | Lease a Bike foi Tomos Pattinson, que teve um desempenho sólido ao longo da corrida. Ele se manteve atento até os momentos finais, oferecendo apoio crucial para Brennan no decorrer da competição.