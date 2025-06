Severe thunderstorm watch para Denver e nordeste do Colorado

DENVER — A previsão do tempo para esta noite indica a possibilidade de tempestades fortes a severas na região do corredor da I-25 e nas planícies do leste do Colorado. Essas tempestades podem trazer granizo grande, com pedras de até mais de 2,5 centímetros de diâmetro, além de rajadas de vento que podem atingir até 112 km/h. Os locais mais afetados incluem cidades como Fort Morgan, Akron e Sterling. Embora a intensidade das tempestades deva diminuir durante a noite, há uma leve chance de chuvas persistirem nas planícies do leste. A previsão de chuvas intensas para esta noite foi reduzida.

Um aviso de tempestade severa está em vigor para a cadeia montanhosa e para o nordeste do Colorado até as 21 horas de domingo.

Na segunda-feira, as temperaturas devem cair em relação ao dia anterior, com um céu predominantemente nublado, especialmente ao longo do corredor da I-25. Essa cobertura de nuvens deve manter as temperaturas em torno dos 26 graus Celsius. A maior parte da área, especialmente ao norte e a leste de Denver, deve permanecer seca, já que as condições atmosféricas não favorecem a formação de novas tempestades. No entanto, quem se dirigir para as colinas ao sul ou para South Park deve estar preparado para algumas tempestades à tarde, que podem trazer chuvas fortes.

À medida que a semana avança, a temperatura começa a subir novamente. Uma área de alta pressão se estabelecerá sobre o estado, trazendo mais sol e temperaturas em elevação. Na quarta-feira, é esperado clima típico de verão, com máximas em torno dos 35 graus Celsius nas planícies. Também há uma pequena possibilidade de tempestades fortes se formarem no canto nordeste do estado na terça-feira, devido à alta umidade e ao ar instável.

Para o Feriado da Independência, que ocorre na quinta-feira, a previsão aponta para um clima de verão normal, com temperaturas próximas à média e tempestades de tarde. A expectativa é de que a umidade tropical entre no Colorado, o que pode resultar em tempestades mais amplas ao longo do dia. Apesar disso, não se espera que o dia seja totalmente chuvoso, permitindo que a maioria dos planos para o feriado sejam realizados, somente com a necessidade de atenção às condições climáticas.

Na sexta-feira, o clima pode se tornar ainda mais instável, dependendo do deslocamento de um sistema meteorológico vindo do Arizona. Atualmente, as previsões estão divididas, com alguns modelos apontando quinta-feira como o dia mais chuvoso, enquanto outros indicam que a sexta-feira pode ser a mais afetada. Para quem planeja um fim de semana prolongado ao ar livre, é recomendável acompanhar as previsões para eventuais atualizações. De qualquer maneira, as expectativas são de um clima misto, com sol, calor e as tradicionais tempestades de tarde para fechar a semana.