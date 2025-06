Resultados do 58º sorteio deste domingo (29) das loterias

Foi realizado recentemente o 58º sorteio da Tele Sena, com dois prêmios principais e várias outras premiações. Os números sorteados no primeiro concurso, que tinha um prêmio de R$ 100 mil, foram: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23 e 24. No segundo sorteio, que ofereceu um prêmio de R$ 300 mil, os números sorteados foram: 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25.

No primeiro sorteio, treze participantes foram premiados, recebendo cada um R$ 7.692,31. No segundo sorteio, nove pessoas ganharam, com prêmios de R$ 33.333,33 cada. Além dessas premiações, quatro ganhadores do “Giro Semanal” levaram prêmios que variaram entre R$ 100,00 e R$ 10 mil.

O Grupo Silvio Santos anunciou que, a cada semana, será realizada uma nova Tele Sena Semanal, e os títulos terão cores diferentes para fácil identificação. Isso traz uma novidade adicional para os participantes, que têm várias opções de prêmios.

Para participar dos sorteios e concorrer aos prêmios, é necessário adquirir a Tele Sena em locais autorizados ou pelo site oficial, com preços a partir de R$ 5. Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo SBT e pelo canal oficial no YouTube, sempre a partir das 11h, no horário de Brasília.