Ranking dos artilheiros do Mundial de Clubes 2025

A fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 terminou, e agora começou a etapa do mata-mata. O torneio conta com a participação de quatro clubes brasileiros, que estão na busca pelo título. Nesse momento decisivo da competição, os artilheiros se destacam e podem fazer a diferença para suas equipes.

Atualmente, cinco jogadores lideram a tabela de artilheiros, cada um com três gols. Dentre eles, dois são do Bayern de Munique, que enfrentará o Flamengo nas oitavas de final. O desempenho desses jogadores pode ser crucial para suas equipes avançarem na competição.

Entre os brasileiros, o atacante Wallace Yan, do Flamengo, e Igor Jesus, do Botafogo, também se destacam. Cada um balançou as redes duas vezes durante a fase de grupos, mostrando seu potencial em momentos importantes.

A lista dos artilheiros do Mundial de Clubes é a seguinte:

Artilheiros com 3 Gols:

Wessam Abou Ali — Al Ahly

Ángel Di María — Benfica

Jamal Musiala — Bayern de Munique

Michael Olise — Bayern de Munique

Kenan Yildiz — Juventus

Artilheiros com 2 Gols:

Igor Jesus — Botafogo

Wallace Yan — Flamengo

Jérémy Doku, Ilkay Gündogan, Phil Foden e Erling Haaland — Manchester City

Francisco Conceição, Dusan Vlahovic e Kolo Muani — Juventus

Kingsley Coman e Thomas Müller — Bayern de Munique

Lautaro Martínez — Inter de Milão

Federico Valverde e Gonzalo García — Real Madrid

Leandro Barreiro — Benfica

Berterame — Monterrey

Miguel Merentiel — Boca Juniors

Pablo Barrios — Atlético de Madrid

Pedro Neto — Chelsea

Iqraam Rayners — Mamelodi Sundowns

Samu Aghehowa — Porto

Artilheiros com 1 Gol:

Jhon Arias, Nonato, Keno e Freytes — Fluminense

Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Danilo — Flamengo

Flaco López, Maurício e Paulinho — Palmeiras

Jair — Botafogo

Hakimi, Kvaratskhelia, Lee Kang-In, Mayulu, Vitinha e Fabián Ruiz — PSG

Savinho, Echeverri, Oscar Bobb e Cherki — Manchester City

Enzo Fernández, Adarabioyo, Tyrique George e Liam Delap — Chelsea

Otamendi, Renato Sanches, Schjelderup e Pavlidis — Benfica

Lionel Messi, Luis Suárez, Telasco Segovia e Tadeo Allende — Inter Miami

Guirassy, Jobe Bellingham, Svensson e Nmecha — Borussia Dortmund

Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Arda Güler — Real Madrid

Carboni, Bastoni e Francesco Esposito — Inter de Milão

Rúben Neves, Salem Al-Dawsari e Marcos Leonardo — Al-Hilal

Driussi, Meza e Colidio — River Plate

William Gomes, Pepê e Rodrigo Mora — Porto

Harry Kane e Boey — Bayern de Munique

Griezmann e Witsel — Atlético de Madrid

Sergio Ramos e Deossa — Monterrey

Onisiwo e Gloukh — RB Salzburg

Montiel e Bryan González — Pachuca

Cristian Roldán e Rusnák — Seattle Sounders

Lucas Ribeiro e Mothiba — Mamelodi Sundowns

Um Wong-Sang e Lee Jin-Hyun — Ulsan

Kaku Romero e Laba — Al Ain

Lorch e Mailula — Wydad Casablanca

Matsuo e Watanabe — Urawa Reds

Koopmeiners — Juventus

Battaglia — Boca Juniors

Ben Romdhane — Al Ahly

Bouanga — Los Angeles FC

Belaïli — Espérance

Gray — Auckland City

Paulinho — Palmeiras

O torneio promete ser emocionante, com jogadores em destaque e muitas emoções à vista.