PIF cria primeiro programa de paper comercial e diversifica funding

O Fundo de Investimento Público (PIF) anunciou a criação de um programa de emissão de Letras de Crédito Comercial (CP), que funcionará como uma nova fonte de financiamento, complementando os instrumentos já utilizados pelo fundo.

Esse programa conta com emissão de CP por meio de veículos de propósito específico, com duas subcategorias: uma voltada para o mercado americano e outra para o mercado europeu. As emissões desse programa receberam as melhores classificações de crédito, com a nota P-1 da Moody’s e F1+ da Fitch, que são as mais altas possíveis para essa modalidade.

As Letras de Crédito Comercial permitem ao PIF maior flexibilidade no financiamento de curto prazo, além de apoiar suas operações de captação de recursos a longo prazo. Essas letras são amplamente utilizadas em mercados financeiros ao redor do mundo, e o lançamento desse programa demonstra a estratégia ágil de captação de recursos do fundo.

Segundo Fahad AlSaif, responsável pela área de Finanças e Estratégia de Investimentos do PIF, o novo programa reflete a força e a profundidade da estratégia de captação de recursos do fundo, que se caracteriza por ser dinâmica e resiliente, alinhando soluções de financiamento com as prioridades de investimento a longo prazo.

A estratégia de captação de recursos do PIF para o médio prazo se baseia em soluções diversificadas de financiamento, incluindo uma variedade de instrumentos como títulos de dívida, sukuk e empréstimos. Em outubro de 2022, o PIF tornou-se o primeiro fundo soberano do mundo a emitir um título verde, incluindo o primeiro título verde com vencimento em 100 anos. Isso foi seguido pela emissão inaugural de sukuk, que totalizou 3,5 bilhões de dólares. Atualmente, o PIF possui uma classificação de Aa3 pela Moody’s e de A+ pela Fitch, ambas com perspectiva estável.

O PIF se destaca como um dos investidores mais significativos do mundo, contribuindo para a criação de setores essenciais e oportunidades que moldam a economia global, além de impulsionar a transformação econômica da Arábia Saudita.