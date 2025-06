Novelas que ganharam continuação: conheça 11 exemplos

A partir desta segunda-feira, 30 de outubro, a novela “Êta Mundo Melhor!”, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, vai estrear na faixa das seis da tarde da TV Globo, substituindo “Garota do Momento”. Esta nova trama é uma continuação de “Êta Mundo Bom!”, que fez grande sucesso na emissora em 2016.

A história de “Êta Mundo Melhor!” se passa dez anos após os eventos da novela original e traz de volta o protagonista Candinho, interpretado por Sérgio Guizé, além de outros personagens já conhecidos do público. Novos personagens também serão introduzidos, expandindo ainda mais o enredo.

A continuidade de histórias não é algo inédito na televisão brasileira. Outras novelas já tiveram sequências que seguiram o mesmo formato. A primeira a fazer isso foi “Os Deuses Estão Mortos”, escrita por Lauro César Muniz, exibida pela Record em 1971. Logo depois, entre 1971 e 1972, a emissora apresentou “Quarenta Anos Depois”, também do mesmo autor, que mostrava a história com um salto temporal de 40 anos. Nesta trama, atores como Rolando Boldrin e Sérgio Mamberti retornaram, envelhecendo para dar continuidade à narrativa.

Na Globo, uma das primeiras tentativas de continuação foi com “Voltei Pra Você”, exibida entre 1983 e 1984, que reutilizou personagens de “Meu Pedacinho de Chão”, produzida na década de 1970. O autor Benedito Ruy Barbosa, que esteve à frente da produção, revelou que a experiência não foi positiva para ele, o que o levou a recorrer ao álcool durante a criação da novela.

A Band também tentou sequências com “Cavalo Amarelo”, que fez sucesso entre junho e novembro de 1980, seguido pela continuação “Dulcinéa Vai à Guerra”, que foi exibida até março de 1981, mas não obteve o mesmo êxito.

Nos anos 2000, a Record lançou uma trilogia de novelas relacionadas, começando com “Caminhos do Coração”, seguida por “Os Mutantes” e finalmente “Promessas de Amor”. As duas primeiras atraíram uma boa audiência, mas a última não conseguiu manter o mesmo desempenho e a trilogia foi encerrada.

Outro exemplo notável é a novela “Os Dez Mandamentos”, que foi um grande sucesso na Record entre março e novembro de 2015. A sequência “Os Dez Mandamentos – Nova Temporada” foi exibida entre abril e julho de 2016, e em seguida, “A Terra Prometida” deu continuidade à narrativa, embora esta última não tenha sido tão bem-sucedida.

Entre 2021 e 2022, a Globo apresentou “Nos Tempos do Imperador”, que foi uma sequência de “Novo Mundo”. A estreia da nova produção foi adiada pela pandemia de Covid-19, o que acabou afetando a recepção do público, resultando em críticas e baixa audiência.

A Globo ainda lançou “Verdades Secretas 2” em 2021, como continuação da novela de 2015. Entretanto, a nova trama enfrentou críticas negativas, especialmente por mudanças significativas em relação ao original, incluindo a ressurreição de um personagem central.

No SBT, “As Aventuras de Poliana”, que teve 564 capítulos entre 2018 e 2020, ganhou uma sequência chamada “Poliana Moça”, que foi ao ar entre 2022 e 2023. Embora contasse com muitos personagens da trama anterior, o resultado final ficou aquém das expectativas.

Por fim, em 2024, a Globo vai estrear “No Rancho Fundo”, que será uma continuidade de “Mar do Sertão”, exibida em 2022. O autor Mário Teixeira promete trazer de volta personagens conhecidos, além de introduzir novos, buscando garantir o sucesso da nova produção.