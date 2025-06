Lancelotti e Gabriel celebram segundo casamento

Giovanna Lancellotti se casou em uma cerimônia elegante em São Paulo, onde usou um vestido deslumbrante do estilista Giambattista Valli. A peça, que é tomara que caia e apresenta aplicações de renda no colo e nas mangas, foi escolhida durante uma viagem a Paris. Em uma entrevista anterior ao casamento, Giovanna expressou sua paixão pelo vestido, destacando que ele possui um bolero com mangas sino e um véu especial com babados ao redor, que traz um toque dramático e lúdico ao visual. Para ela, é o vestido dos seus sonhos.

Na celebração, Giovanna e seu parceiro escolheram dois amigos íntimos para realizar a cerimônia: Fernanda Paes Leme e Enzo Celulari. O casal expressou sua gratidão nas redes sociais, chamando Fernanda de “minha irmã” e Enzo de “amigo”.

A festa foi animada com apresentações de grandes artistas, como Silva, Thiaguinho e Kevin O Chris, que garantiram que os convidados não ficassem parados. Além disso, a bateria da escola de samba Beija-Flor, da qual Gabriel, o parceiro de Giovanna, é filho do patrono, também se apresentou, trazendo um toque especial à comemoração.