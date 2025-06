José Loreto reprisa Lui Lorenzo em Dona de Mim

O cantor pop Lui Lorenzo, conhecido pelo seu papel na novela “Vai na Fé” de 2023, está prestes a retornar à telinha em uma participação especial na atual novela das sete, “Dona de Mim”. O ator José Loreto, que interpreta Lui, será a atração principal em uma festa que celebra os 60 anos da empresa Boaz, pertencente à família de Abel, interpretado por Tony Ramos. No entanto, o evento traz desafios inesperados para o personagem.

Durante a festa, com o cenário já montado e a plateia cheia, Lui enfrenta um problema sério: ele perde a voz. Enquanto para alguns artistas usar uma trilha gravada pode ser uma solução viável, isso não se aplica a Lui. O personagem deixa claro que não fará dublagem e deseja se apresentar ao vivo.

A situação crítica é contornada por Filipa, interpretada por Cláudia Abreu, que utiliza um remédio caseiro simples. Com uma mistura de água morna e sal, ela promete ajudar Lui a recuperar rapidamente a voz, garantindo que a apresentação não decepcione os convidados. A experiência de Filipa com shows e teatro a torna fundamental para a resolução do impasse.

A informação sobre essa participação especial foi divulgada por uma coluna de entretenimento. A cena da festa está agendada para ser exibida no dia 23 de julho.

Essa não é a primeira vez que personagens de diferentes novelas da Globo se cruzam. A autora Rosane Svartman tem uma tradição de reintroduzir personagens de suas tramas anteriores como uma forma de homenagear suas criações. Por exemplo, Yuri, também de “Vai na Fé”, já apareceu em “Dona de Mim” defendendo outro personagem. Além disso, em “Bom Sucesso”, uma personagem de “Totalmente Demais” fez uma breve participação, reforçando essa conexão entre os universos narrativos da autora.