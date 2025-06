Gustavo Mioto defende sertanejos atacados nas redes sociais

Gustavo Mioto comentou sobre recentes situações envolvendo colegas do universo sertanejo. O cantor, conhecido por suas relações no meio, como tendo namorado Ana Castela e ser amigo de Murilo Huff, fez um vídeo refletindo sobre as consequências da exposição nas redes sociais e os julgamentos sem fundamento que acontecem na internet.

Ele não mencionou nomes diretamente, mas abordou duas situações que foram muito comentadas. A primeira é a disputa judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, que envolve a guarda de Léo, filho da cantora. A segunda diz respeito a Ana Castela, que foi acusada de não querer tirar fotos com fãs mirins durante um evento na Bahia. O prefeito de Jequié, Zé Cocá, chegou a criticá-la, chamando-a de “mal-educada”.

No vídeo, Gustavo ressaltou como os fatos simples podem ser mal interpretados quando compartilhados nas redes sociais. Ele comentou sobre a crença dos fãs de conhecerem seus ídolos, ao afirmar que, muitas vezes, eles têm acesso a apenas pequenos fragmentos da realidade. Ele usou como exemplo situações de contrato, onde um artista pode ter compromissos com grandes grupos de pessoas, o que limita a capacidade de atender a todos.

Em tom irônico, ele também fez uma referência ao comportamento de parte da imprensa, sugerindo que algumas críticas surgem quando jornalistas se sentem excluídos de eventos importantes.

Gustavo não deixou de mencionar a situação de Léo, reforçando a necessidade de não fazer julgamentos baseados em informações incompletas. Ele lembrou que muitos fãs acreditam conhecer todas as circunstâncias, mas que isso não é verdade, e induziu a refletir sobre como as pessoas podem ser surpreendidas negativamente por alguém que admiram.

Ao final, o cantor fez um apelo por empatia e respeito nas interações online, pedindo que as pessoas evitem o ódio injustificado e que busquem compreender melhor as histórias das outras. Ele acredita que a situação atual de ataques virtuais já está se tornando cansativa e desnecessária.