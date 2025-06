Ganhe bônus de $150 ou rede de segurança de $1.000 em Wimbledon

As festividades em Wimbledon começam neste domingo, atraindo a atenção de fãs de tênis de todo o mundo. No torneio masculino, Carlos Alcaraz, atual bicampeão, é considerado o favorito. No lado feminino, a bielo-russa Aryna Sabalenka lidera as apostas.

Atrás de Alcaraz, estão Jannik Sinner e Novak Djokovic, que também têm boas chances de vitória, segundo as casas de apostas. No torneio feminino, nomes como Elena Rybakina, Coco Gauff e Iga Swiatek são vistas como concorrentes fortes junto a Sabalenka.

O torneio de Wimbledon tem visto poucos vencedores inesperados no masculino nos últimos anos. Entretanto, no lado feminino, duas campeãs consideradas azaronas surgiram recentemente. Jogadoras como Sabalenka, Gauff, Rybakina e Swiatek são nomes para ficar de olho, mas pode haver surpresas com alguma atleta menos cotada chamando atenção ao longo das duas semanas de competição.

