Equipe de Lulu Santos comenta sobre participação no The Voice

Boninho e sua equipe estão dedicados aos preparativos para o lançamento do programa “The Voice” no SBT. Tiago Leifert, que já comandou a atração na Globo, foi confirmado como o apresentador da nova versão do programa. Sua experiência na área, especialmente no setor esportivo da emissora, foi um fator importante para a sua contratação.

A assessoria de Lulu Santos, um dos artistas mais conhecidos do programa, informou que ainda não houve um acordo entre ele e a produção do SBT. Embora o cantor tenha recebido o convite para participar, sua equipe destacou que isso ainda está em fase inicial. Em nota, a assessoria expressou gratidão pelo convite e lembrou que “The Voice” faz parte da trajetória de Lulu, que participou de todas as doze temporadas anteriores na Globo. No entanto, foi esclarecido que o cantor está em férias e não tem previsão de retorno às atividades, negando assim a informação de que ele integrará a nova edição.

O SBT já definiu que o “The Voice Brasil” será exibido nas noites de segunda-feira, logo após o Programa do Ratinho. A estreia do programa está programada para a primeira semana de outubro. Além da escolha estratégica do horário, a produção, sob a responsabilidade de Boninho, está empenhada em manter elementos que contribuíram para o sucesso da versão anterior na Globo.