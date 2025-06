Concurso da PF: data de divulgação do gabarito da prova

No domingo, 29 de junho, foram realizadas as provas do concurso para a área Administrativa da Polícia Federal. Após a aplicação, muitos candidatos estão curiosos sobre quando os gabaritos oficiais serão divulgados. De acordo com o edital do concurso, os gabaritos preliminares estarão disponíveis a partir das 19h do dia 1º de julho no site do Cebraspe, que é o responsável pela organização do processo seletivo. No mesmo dia, também serão divulgados os padrões de resposta das provas discursivas.

Para os candidatos que desejam contestar as questões, os gabaritos ou padrões de resposta, há a possibilidade de apresentar recursos nos dias 2 e 3 de julho, somente através do portal do Cebraspe. Caso alguma questão seja anulada, todos os candidatos receberão a pontuação correspondente, independentemente de terem feito ou não a contestação.

Os resultados finais das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva estão programados para serem publicados no dia 6 de agosto.

A prova objetiva do concurso é composta por 120 questões, totalizando até 120 pontos. Cada resposta correta vale 1 ponto, enquanto respostas erradas resultam em uma penalização de 1 ponto. Questões não respondidas ou com marcações em duplicidade não somam pontos. Para aprovar, o candidato não pode ter notas inferiores a 10 pontos na prova de Conhecimentos Básicos, 21 pontos na prova de Conhecimentos Específicos, ou 36 pontos no total das provas.

Os candidatos mais bem classificados nas provas objetivas terão suas provas discursivas corrigidas. As quantidades de correção variam de acordo com o cargo, conforme especificado no edital. Para o cargo de Agente Administrativo, serão corrigidas 440 provas discursivas; para Administrador, 28; Assistente Social, 195; Contador, 39; Enfermeiro, 45; e assim por diante, com limites estabelecidos para cada cargo.

A prova discursiva terá valor máximo de 20 pontos e o candidato precisará alcançar pelo menos 10 pontos para ser aprovado nesta etapa.

O concurso para a Polícia Federal oferece 192 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior. Para aqueles com nível médio, são disponibilizadas 100 vagas para o cargo de Agente Administrativo, com salário inicial de R$ 7.444,80. Este valor inclui benefícios, como auxílio-alimentação de R$ 1.000, assistência pré-escolar de R$ 484,90 e auxílio-saúde, que varia conforme a faixa etária.

As 92 vagas restantes são voltadas para cargos de nível superior, com salários que variam entre R$ 7.605,31 e R$ 11.070,93. A distribuição das vagas para esses cargos inclui Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Médico, Psicólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Estatístico, Administrador, Técnico em Comunicação Social, e Técnico em Assuntos Educacionais.

Os candidatos aprovados serão designados para unidades da Polícia Federal na mesma região em que optaram por atuar durante a inscrição, respeitando as necessidades da instituição.