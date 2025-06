Comando Vermelho: homem é preso pela PRF em Minas Gerais

Um homem de 22 anos, identificado como Francisco Alleson Lima da Silva, conhecido como Laço, foi preso na manhã deste domingo (29) em Orizânia, na Zona da Mata de Minas Gerais, após nove dias de buscas. Ele é considerado foragido da Justiça e suposto integrante do Comando Vermelho, uma organização criminosa atuante no Ceará. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais.

A captura ocorreu na BR-116, a 301 quilômetros de Belo Horizonte, durante uma operação de combate ao crime. A prisão de Francisco é considerada significativa, uma vez que ele é visto como um criminoso altamente perigoso. Ele era comparado a Lázaro Barbosa, que gerou uma grande mobilização policial em 2021, devido à sua alta periculosidade.

Francisco estava foragido desde 20 de junho, quando conseguiu escapar durante uma abordagem da PRF em Manhuaçu. Na ocasião, ele apresentou um documento falso e fugiu para uma mata enquanto os policiais investigavam sua situação. Durante os dias em fuga, ele foi avistado diversas vezes, mas conseguiu escapar até voltar a Orizânia.

A polícia recebeu informações de que ele estava se deslocando para a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para se juntar a outros membros do Comando Vermelho. Essas informações elevaram o nível de alerta nas operações de captura, uma vez que havia suspeitas de que outros integrantes da facção poderiam tentar resgatá-lo.

Francisco Lima já era procurado por dois mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará, devido a diversos crimes, incluindo homicídios. Ele é apontado como responsável por uma série de assassinatos, sendo considerado um executor de crimes da facção. Um dos casos mais graves associada a ele ocorreu no Ceará, onde uma criança de 9 anos foi morta e outros dois jovens foram feridos.

Após a sua prisão, Francisco Alleson será levado à Delegacia Regional da Polícia Civil de Muriaé, onde as investigações irão se aprofundar sobre sua atuação em Minas Gerais e eventuais conexões com facções do estado. As autoridades estão analisando se ele estava apenas de passagem ou se havia planos para estabelecer vínculos no delito em Minas.