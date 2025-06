Avião da Gol atola em aeroporto de Fernando de Noronha

Uma aeronave Boeing 737 MAX da Gol Linhas Aéreas ficou atolada no pátio do aeroporto de Fernando de Noronha no domingo, dia 29. Esse incidente é semelhante ao que ocorreu uma semana antes, quando um avião da Azul também enfrentou um problema no mesmo local.

No caso anterior, no dia 22, um Embraer E195-E2 da Azul ficou preso enquanto estava sendo empurrado para deixar sua posição, preparando-se para um voo a Recife. Uma semana depois, o Boeing 737 MAX 8 da Gol, que tinha como destino São Paulo e o aeroporto de Guarulhos, enfrentou uma situação parecida ao sofrer um afundamento no asfalto durante o táxi.

De acordo com a Gol, o incidente ocorreu durante o voo G3 1776, pois o asfalto não suportou o peso da aeronave. Após ser reposicionado, o Boeing 737 seguiu sua viagem sem outros problemas.

A companhia aérea informou que todas as medidas de segurança foram respeitadas durante a ocorrência. Um perfil no Instagram, chamado “Viajando com o Luiz”, destacou que alguns reparos foram feitos na área onde o avião da Azul atulhou, mas não foram suficientes para suportar o peso do 737 MAX, que é maior e mais pesado.

A administração do aeroporto, a Dix Aeroportos, confirmou que o afundamento do asfalto aconteceu em um outro ponto da área de manobra. Segundo a nota da empresa, protocolos de emergência foram acionados, e a aeronave passou por uma inspeção antes de ser liberada para continuar o voo.

A Dix Aeroportos também destacou que vem alertando a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura sobre a necessidade urgente de concluir as obras de requalificação nas áreas de movimento do aeroporto. Esta requalificação inclui as pistas de pouso e decolagem, as pistas de táxi, e os pátios de aeronaves.

Até o momento, apenas uma parte central da pista de pouso e decolagem foi concluída, e ainda faltam as obras nas laterais e nas demais áreas necessárias para a movimentação e estacionamento dos aviões. A Dix enfatizou a importância de cumprir os cronogramas de obra para evitar novos incidentes como o que ocorreu no último domingo.