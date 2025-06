12 estrelas que fizeram teste para ‘Wicked’, incluindo irmãos famosos

O filme “Wicked”, uma adaptação da famosa peça da Broadway, estreou sua primeira parte em novembro de 2024, com as artistas Ariana Grande e Cynthia Erivo nos papéis principais de Glinda e Elphaba. A produção tão esperada foi baseada no musical de sucesso, que por sua vez foi inspirado no romance de Gregory Maguire, lançado em 1995. A segunda parte do filme está programada para estrear em 21 de novembro de 2025.

Embora o diretor Jon M. Chu tenha inicialmente considerado atores menos conhecidos para os papéis de Glinda e Elphaba, ficou claro que Grande e Erivo eram as escolhas ideais. Chu mencionou que o momento em que as duas atrizes entraram na sala de audição foi decisivo. Ele percebeu imediatamente que elas estavam destinadas a interpretar esses personagens.

A trajetória para contratar esse icônico par foi desafiadora. Muitos talentos, incluindo estrelas da música pop e veteranos da Broadway, se inscreveram para tentar conseguir um papel em “Wicked”. Ariana Grande, por exemplo, também se apresentou para um papel diferente antes de ser escolhida para Glinda.

Diversas celebridades tentaram a sorte nas audições. Entre elas, Amanda Seyfried revelou que começou a audicionar em seus finais de semana enquanto filmava a série “The Dropout”. Apesar de não ter sido escolhida, Seyfried acredita que esse processo a preparou para futuras oportunidades no mundo do teatro musical.

Dove Cameron, conhecida por seu desejo de interpretar Glinda desde a infância, também participou do processo de audição e mencionou que foi uma experiência longa. Renée Rapp, por sua vez, expressou sua empolgação por ver Grande obtendo o papel de Glinda, já que tinha audicionado para a mesma posição.

Para o papel de Elphaba, houve muitas concorrentes talentosas. Ariana Grande estava certa de que tinha uma conexão com Glinda, mas também audicionou para Elphaba, enquanto Cristin Milioti, conhecida por seu trabalho em dramas e musicais, ficou satisfeita por poder fazer a audição para um de seus favoritos.

Phylicia Pearl Mpasi expressou sua identificação com a personagem de Elphaba, compartilhando que se sentia vista na música do espetáculo. Infelizmente, ela não foi escolhida, mas elogiou o desempenho de Erivo.

No que diz respeito ao papel de Fiyero, Nick Jonas e seu irmão Joe Jonas também revelaram que se candidataram. Cada um apoiou o outro durante as audições. No entanto, o papel foi para Jonathan Bailey. Ryan McCartan, que havia interpretado Fiyero na Broadway, também fez uma audição, assim como Spencer Sutherland, que chegou a ter um “dobro de avaliação” no processo.

Essas histórias revelam como o mundo das audições é competitivo e cheio de sonhos, com muitos talentos desejando fazer parte de uma produção tão amada e esperada.