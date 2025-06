Quem é Cláudio Roberto, amigo de Raul Seixas na série?

Cláudio Roberto compartilha memórias sobre sua parceria musical com Raul Seixas, destacando a compreensão e o respeito mútuo que sempre existiram entre eles. Ele enfatiza que, mesmo diante de desacordos, a abordagem sempre foi de diálogo, com um pedindo ao outro que o convencesse. Para Cláudio, essa forma de lidar com as diferenças representava uma verdadeira democracia no processo criativo.

Juntos, eles compuseram diversos sucessos que marcaram a música brasileira. Entre os principais hits da dupla estão “Maluco Beleza” e “O Dia em Que a Terra Parou”, ambos lançados em 1977, além de “Aluga-se” e “Rock das Aranhas”, de 1980. Ao todo, mais de 30 canções foram gravadas entre 1975 e 1988, solidificando a importância da colaboração entre eles, com o álbum “O Dia em Que a Terra Parou” servindo como um ícone dessa parceria. Este álbum é notável pois todas as suas faixas foram co-escritas por Cláudio e Raul.

Cláudio Roberto também lembra de um momento significativo em que Raul apareceu em sua casa para discutir um novo projeto. Em uma conversa informal, Raul, sempre com seu estilo característico, pediu a Cláudio que o ajudasse a fazer um disco novo para a Warner, dois momentos antes de começarem a trabalhar em “O Dia em Que a Terra Parou”.

Recentemente, para homenagear os 80 anos do nascimento de Raul Seixas, o Globoplay lançou a série “Raul Seixas: Eu Sou”. A série retrata a vida do cantor, que é considerado um ícone do rock nacional. Esta produção, estrelada pelo ator Ravel Andrade, reconta a trajetória de Raul, desde sua infância até os diversos altos e baixos enfrentados na carreira.