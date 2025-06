Quartararo conquista pole position no GP da Holanda; Márquez em quarto

A MotoGP retornou ao famoso circuito de Assen, na Holanda, neste sábado, para a classificação do Grande Prêmio da Holanda, que é a décima etapa do campeonato. O piloto francês Fabio Quartararo, da equipe Yamaha, conquistou a pole position, garantindo o primeiro lugar no grid de largada. Ele foi seguido por Pecco Bagnaia e Álex Márquez, que completaram o pódio da classificação.

Na primeira parte da sessão de classificações, conhecida como Q1, participaram pilotos como Raul Fernandez, Alex Rins, Miguel Oliveira e Jack Miller. Raul Fernandez começou forte, marcando o tempo inicial de 1 minuto e 32.047 segundos. Contudo, o japonês Ai Ogura teve uma queda na curva 8, o que resultou na ativação da bandeira amarela por segurança. Em seguida, Fernandez melhorou seu tempo para 1 minuto e 31.656 segundos.

Fermin Aldeguer, por sua vez, conseguiu superar Fernandez com um tempo de 1 minuto e 31.637 segundos. Assim, os dois garantiram suas vagas na fase seguinte da qualificação, Q2, ao ultrapassar outros competidores. No final, os pilotos que ficaram do 13º ao 22º lugar foram, nesta ordem: Joan Mir, Jack Miller, Lorenzo Savadori, Brad Binder, Ennea Bastianini, Miguel Oliveira, Alex Rins, Ai Ogura, Aleix Espargaró e Somkiat Chantra.

Na segunda parte, Q2, competiram pilotos como Quartararo, Márquez, Bagnaia e outros. Miller foi um dos primeiros a usar a pista, seguido de Franco Morbidelli e dos pilotos da Ducati. Marc Márquez estabeleceu o melhor tempo inicialmente, mas logo foi superado por Bagnaia. Quartararo começou a se destacar, após algumas voltas, e assumiu a liderança com um tempo de 1 minuto e 30.651 segundos, garantindo a pole position. Bagnaia ficou com a segunda colocação, enquanto Márquez finalizou em quarto lugar.

O desempenho dos pilotos neste evento é crucial para a disputa do campeonato, e Assen, conhecido como “A Catedral”, continua sendo um dos circuitos mais valorizados na história do motociclismo. A corrida promete ser emocionante, com os principais pilotos lutando por pontos importantes na temporada.