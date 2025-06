Lutas de título definidas, uma luta cancelada

Em Las Vegas, os atletas do UFC 317 passaram pelo peso na manhã desta sexta-feira, no UFC Apex. A pesagem antecipada é uma etapa importante antes da pesagem ceremonial, que será realizada às 20h, horário de Brasília, no T-Mobile Arena, o mesmo local onde acontecerá o evento neste sábado.

Os destaques da pesagem incluem Ilia Topuria, ex-campeão dos penas, com um histórico imbatível de 16 vitórias, e Charles Oliveira, ex-campeão dos leves, que conta com 35 vitórias em sua carreira. Topuria deixou o cinturão dos penas para competir na divisão dos leves, buscando conquistar o título de uma nova categoria. No evento principal, o campeão dos moscas, Alexandre Pantoja, enfrentará Kai Kara-France, um desafiante forte na sua categoria.

Todos os lutadores que disputam o título conseguiram fazer peso durante a sessão de uma hora. No entanto, Chris Ewert, que entraria em combate em cima da hora contra Jackson McVey, não conseguiu se pesar, e sua luta foi cancelada devido a problemas de gerenciamento de peso.

Os resultados completos da pesagem do UFC 317 incluem:

Cartel Principal (Pay-per-view, 22h, horário de Brasília)

Ilia Topuria (155 lbs) vs. Charles Oliveira (154.5 lbs) – disputa pelo título vago dos leves

Arman Tsarukyan (155 lbs) – fez peso como reserva do evento principal

Campeão Alexandre Pantoja (125 lbs) vs. Kai Kara-France (125 lbs) – disputa pelo título dos moscas

Brandon Royval (125.5 lbs) vs. Joshua Van (125.5 lbs)

Beneil Dariush (156 lbs) vs. Renato Moicano (156 lbs)

Felipe Lima (135.5 lbs) vs. Payton Talbott (136 lbs)

Cartel Preliminar (ESPN/ESPN+/Disney+, 20h, horário de Brasília)

Jack Hermansson (185.5 lbs) vs. Gregory Rodrigues (186 lbs)

Hyder Amil (145.5 lbs) vs. Jose Delgado (145.5 lbs)

Viviane Araujo (125.5 lbs) vs. Tracy Cortez (126 lbs)

Viacheslav Borshchev (155 lbs) vs. Terrance McKinney (156 lbs)

Cartel Preliminar (ESPN+/Disney+, 18h30, horário de Brasília)

Niko Price (170.5 lbs) vs. Jacobe Smith (170.5 lbs)

Jhonata Diniz (257.5 lbs) vs. Alvin Hines (259.5 lbs)

Chris Ewert () vs. Jackson McVey (185 lbs) – Cancelado antes da pesagem devido a problemas de gerenciamento de peso.

A expectativa para o UFC 317 é alta, com grandes lutas programadas e estrelas do MMA em ação.