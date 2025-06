Lançamentos do Bandplay: 23 a 29 de junho

A nova programação do Bandplay está repleta de episódios inéditos, oferecendo uma variedade de conteúdos como drama, romance, ficção científica, anime e reality show de culinária. O serviço de streaming do Grupo Bandeirantes é gratuito e acessível, permitindo que os usuários assistam a produções de sucesso nacionais e internacionais de forma simples e prática.

Nesta semana, há várias novidades em destaque. Um dos principais episódios é o penúltimo de “Your Forma”. Além disso, o programa “Pesadelo na Cozinha” traz a história de Jacquin, que enfrenta um grande desafio ao visitar a Casa do Sírio, um restaurante árabe-mineiro localizado no Butantã, em São Paulo. O chef lida com um ambiente tenso, marcado pela presença de baratas na cozinha e um dono difícil. Com o auxílio de Mohamad Hindi, Jacquin tenta resgatar o local, levando os espectadores a um episódio repleto de drama e tensão, com comida queimada e desentendimentos. O programa é classificado para maiores de 12 anos.

Outro destaque é a série “Coração Traído”, que revela novas reviravoltas nas vidas de seus personagens. Já em “Abigail”, uma novela clássica venezuelana, os espectadores são apresentados a uma jovem cheia de segredos e paixões proibidas, em uma trama que promete prender a atenção de quem aprecia dramas intensos. A novela também é classificada para maiores de 14 anos.

Na série de ficção científica, os personagens Harold e Bigga seguem pistas deixadas por Echika para localizar o responsável por ataques recentes. Porém, um evento inesperado coloca os planos em risco, trazendo reviravoltas e intensificando a trama.

Outras histórias como “Coração Traído” e “Coração Traído” continuam a mesclar emoção, mistério e conflitos familiares. Em “Ye Wenjie”, uma nova ideia ambiciosa surge: usar o Sol para enviar sinais ao espaço, misturando ciência e política de forma intrigante.

Para quem gosta de corridas e competição, “Oguri Cap” mostra uma atleta sob pressão, enquanto na série chinesa “Liu Li”, segredos inesperados afetam o mercado e o destino de personagens.

O Bandplay pode ser acessado pelo site oficial, aplicativo para Android e iOS, ou pela Smart TV, que suporta espelhamento via Airplay e Chromecast. O cadastro na plataforma é simples e rápido, totalmente gratuito.

Além das novidades mencionadas, a plataforma oferece uma variedade de programas como “Brasil Urgente”, “MasterChef Brasil”, e outros conteúdos do Grupo Bandeirantes, incluindo rádios e produções de distribuidoras parceiras.