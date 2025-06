Ilia Topuria e Charles Oliveira: horário e detalhes da luta

Ilia Topuria e Charles Oliveira estão prestes a se enfrentar em uma luta importante pelo título vago dos leves do UFC. Este combate de alto nível ocorrerá no dia 28 de junho, no renomado T-Mobile Arena, em Las Vegas. A expectativa em torno desse confronto é enorme, uma vez que ambos os lutadores têm histórias impressionantes e um grande número de fãs.

Ilia Topuria chega à luta com um recorde invicto de 16 vitórias, sem derrotas. Ele se destacou recentemente ao vencer Max Holloway por nocaute em outubro de 2024. Antes dessa luta, Topuria demonstrou interesse em enfrentar Islam Makhachev, mas com Makhachev subindo para uma categoria de peso maior, Topuria decidiu focar em Oliveira. Por outro lado, Charles Oliveira, conhecido por sua habilidade no jiujitsu, apresenta um histórico de 35 vitórias e 10 derrotas. Ele retornou à vitória em novembro de 2024, ao derrotar Michael Chandler por decisão unânime, após uma derrota para Arman Tsarukyan.

Para aqueles que desejam acompanhar essa disputa, a programação da UFC 317 começará às 18h30, horário de Brasília. A luta principal entre Topuria e Oliveira está prevista para ocorrer por volta da meia-noite. É importante notar que o tempo de início da luta principal pode ser afetado pela duração das lutas preliminares.

O evento promete ter uma programação repleta de lutas emocionantes. Confira os detalhes:

Data do Evento: 28 de junho

Horário: 22h, horário de Brasília

Luta Principal: Topuria vs. Oliveira, com início previsto para a 0h25

Transmissão: As lutas preliminares poderão ser assistidas pelo ESPN+ e Disney+, enquanto a luta principal será transmitida pelo ESPN Pay-Per-View.

O card da UFC 317 conta com combates notáveis. Na luta principal, Ilia Topuria enfrentará Charles Oliveira pelo título dos leves. Outros destaques incluem Alexandre Pantoja enfrentando Kai Kara-France pelo título dos pesos mosca, além de lutas em diversas categorias, com atletas conhecidos da organização.

A expectativa é de que a noite seja recheada de emoção e que os fãs possam assistir a disputas intensas, com destaque para as habilidades dos lutadores.