Hamilton comenta início em Áustria, Leclerc fala sobre Ferrari

Lewis Hamilton, piloto da equipe Mercedes, enfrentou dificuldades durante a primeira fase do Grande Prêmio da Áustria, que não foi um dia positivo para ele. O piloto, que já conquistou sete títulos mundiais, teve problemas com a caixa de câmbio, o que o fez perder tempo na pista enquanto sua equipe realizava reparos no carro. Por conta disso, Hamilton teve o menor número de voltas registradas durante a sessão.

Na segunda prática, o desempenho melhorou, mas Hamilton ainda acabou em décimo lugar na tabela de tempos. Ele descreveu o dia como complicado, destacando que, apesar dos ajustes feitos pela equipe, a competitividade da Mercedes ainda precisa de melhorias. Hamilton acredita que a equipe pode aprender bastante com os desafios enfrentados e espera fazer ajustes que os aproximem dos concorrentes.

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, também sentiu que o dia não havia sido satisfatório. Ele não participou da primeira prática para permitir que o novato Dino Beganovic conduzissem o carro. Na única sessão em que participou, terminou na quinta posição. Leclerc revelou que não estava satisfeito com a sensação ao volante e enfatizou que ainda há muito trabalho a ser feito até a corrida.

Ele notou que, apesar de estar confiante em relação à velocidade durante a corrida, a classificação é um desafio. Leclerc ressaltou que a equipe precisa se concentrar em maximizar seu desempenho durante a qualificação, destacando a importância de estar nas primeiras posições para ter um bom desempenho na corrida.

Dino Beganovic, o jovem piloto que teve a oportunidade de guiar a Ferrari durante a primeira prática, expressou sua empolgação. Admitiu ter se sentido bem ao dirigir um carro de Fórmula 1, especialmente por ser a primeira vez em uma equipe tão renomada como a Ferrari. Beganovic, que está na Academia de Pilotos da Ferrari há seis anos, vê essa experiência como um passo importante em sua jornada para conseguir um assento na Fórmula 1 no futuro. Ele afirmou que essa oportunidade é muito especial e vai ajudá-lo a mostrar seu talento.