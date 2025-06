Falecimentos de 28 de junho: atualizações e informações

No sábado, 28 de junho, foram registradas mortes de três pessoas da comunidade, e suas informações sobre o falecimento estão disponíveis.

No dia 27 de junho de 2025, faleceu o Sr. Raur Nogueira, no distrito de Nova Alexandria. O velório está sendo realizado no Centro Comunitário de Nova Alexandria. O cortejo fúnebre começará no dia 28 de junho, às 9h30, seguindo para o Cemitério Municipal de Assis.

Ainda no dia 27 de junho, em Assis, faleceu a Sra. Neide da Silva. O seu corpo está sendo velado no Centro Funerário São Vicente Prever. A cerimônia de despedida ocorrerá no dia 28 de junho, às 10h, também com destino ao Cemitério Municipal de Assis.

Além disso, no mesmo dia, faleceu o Sr. Waldir D’Aparecida, em Assis. O velório está sendo realizado no Centro Funerário São Vicente Prever. O sepultamento ocorrerá no dia 28 de junho, às 10h30, no Cemitério Municipal de Assis.

Essas informações refletem um momento de luto para amigos e familiares, que prestam suas últimas homenagens a essas pessoas.