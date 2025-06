F1 arrecada US$ 55 milhões; M3GAN 2.0 em dificuldades

Fórmula 1: Grande Abertura nos Cinemas

O filme "F1", produzido pela Apple e dirigido por Joseph Kosinski, iniciou com uma abertura impressionante, arrecadando mais de R$ 55 milhões em 3.661 cinemas. Este número supera o maior lançamento anterior da Apple, "Killers of the Flower Moon", que havia arrecadado R$ 23,2 milhões. Com essa abertura, "F1" se destaca como uma das melhores estreias na carreira de Brad Pitt, atrás apenas de "World War Z", que faturou R$ 66,4 milhões em sua estreia.

A produção de "F1" conseguiu atrair um público diversificado, especialmente jovens entre 13 e 24 anos, que representaram 30% dos espectadores. Isso é um bom sinal considerando o perfil geralmente mais velho dos filmes de corrida.

Os resultados iniciais indicam um desempenho internacional sólido, o que é atraente devido à popularidade global da Fórmula 1. O alcance nas redes sociais também é digno de nota, alcançando 845,6 milhões de pessoas em plataformas como TikTok, YouTube, Facebook, X e Instagram, superando a média do gênero de ação e aventura.

Entre os lançamentos do final de semana, "How to Train Your Dragon", da Universal/DreamWorks, ocupou a segunda posição, com uma arrecadação estimada de R$ 5,5 milhões, totalizando R$ 199,1 milhões até agora. Este filme se aproxima da marca de R$ 200 milhões, sendo um dos poucos a alcançar esse número neste ano.

A terceira posição foi para "Elio", da Disney/Pixar, que deve arrecadar entre R$ 11 milhões e R$ 12 milhões em sua segunda semana, o que representa uma queda de 45% em relação à sua estreia anterior. Por fim, "M3GAN 2.0", da Universal/Blumhouse, teve uma abertura mais modesta, com aproximadamente R$ 10 milhões, bem abaixo das expectativas iniciais.

O filme "F1" também mostrou um desempenho de pré-estreia superior a outros projetos caros da Apple, como "Napoleon" e "Killers of the Flower Moon". Com um custo de produção estimado em R$ 200 milhões, espera-se que a receita global do filme chegue a R$ 115 milhões.

Em resumo, esse lançamento marca um novo patamar para os filmes da Apple nas telonas e pode sinalizar um retorno promissor para as produções cinematográficas da empresa.