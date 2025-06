Dexter: resurrection revela financiador de assassinos em série

Dexter: Resurrection ganha novas informações e destaque para personagens

A série Dexter: Resurrection está prestes a estrear na plataforma Paramount+ com Showtime, e os criadores e elenco estão compartilhando detalhes intrigantes sobre a nova temporada. A previsão de lançamento é em menos de três semanas, e uma das novidades é a personagem Charley, interpretada por Uma Thurman. Na aparição na atração Late Night with Seth Meyers, Thurman falou sobre sua entrada no universo de Dexter e as experiências durante as gravações.

Charley é descrita como a chefe de segurança do bilionário Leon Prater, personagem de Peter Dinklage. Ex-oficial de operações especiais, Charley se destaca por sua eficiência e postura protetora em relação ao seu empregador, o que a colocou em um papel de enforcement, garantindo que nada de ruim chegue a Prater. Em um clipe divulgado, fica evidente que Prater está financiando serial killers, com regras específicas estipuladas em acordos. Quando essas regras são quebradas, Charley toma as rédeas da situação.

A nova temporada se passa algumas semanas após os eventos de Dexter: New Blood, e Dexter Morgan, vivido por Michael C. Hall, acorda de um coma após ser ferido por seu filho, Harrison. Ao descobrir que Harrison desapareceu, Dexter parte rumo à cidade de Nova York com o intuito de encontrá-lo. Entretanto, ele logo é confrontado por um antigo conhecido, Angel Batista, que começa a pressioná-lo com perguntas sobre seu passado.

A série promete explorar a relação complicada entre pai e filho, enquanto ambos lidam com seus próprios traumas em meio à caos urbano. A conexão com o lado humano de Dexter se torna um tema central, à medida que ele reflete sobre as consequências de suas ações na vida do filho.

Além de Thurman e Dinklage, o elenco inclui David Zayas como Angel Batista, Jack Alcott no papel de Harrison Morgan e James Remar como Harry Morgan. Novas adições ao elenco trazem personagens como Blessing Kamara, um motorista de aplicativo que é otimista e dedicado à sua comunidade, e a detetive Claudette Wallace, conhecida por sua perspicácia investigativa.

A série tem como produtores executivos Clyde Phillips e Michael C. Hall, entre outros, com direção de Michael Lehmann. Com uma rica gama de personagens e tramas complexas, Dexter: Resurrection busca aprofundar a famosa narrativa do anti-herói Dexter Morgan, mantendo viva a expectativa dos fãs.