Classificação da F1: horário e onde assistir

Neste sábado, 28 de junho, a Fórmula 1 realiza a classificação do Grande Prêmio da Áustria, às 11h, horário de Brasília. O evento ocorre no Circuito Red Bull Ring, localizado em Spielberg, na região da Estíria, que é a casa da equipe Red Bull, vencedora de seis campeonatos de construtores na F1.

Antes da classificação, os pilotos participam do terceiro treino livre, que acontece às 7h30. Esse treino é uma oportunidade crucial para os competidores ajustarem seus carros antes de definir suas posições no grid de largada. A classificação e o treino livre serão transmitidos ao vivo pelos canais Band, BandSports e F1TV.

Durante os treinos livres realizados na sexta-feira, o brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre pela Sauber, teve desempenhos variados, terminando em sexto e oitavo lugares. O piloto da Mercedes, George Russell, foi o mais rápido na primeira sessão. Já na segunda, as McLaren se destacaram, com Lando Norris garantindo o primeiro lugar e Oscar Piastri em segundo.

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri lidera com 198 pontos, seguido por Lando Norris, que tem 176 pontos. Max Verstappen ocupa a terceira posição. Entre os construtores, a McLaren está na liderança, seguida pela Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Na última corrida, realizada no Canadá, George Russell foi o vencedor, numa prova onde as ultrapassagens foram escassas. Durante a disputa, Oscar Piastri e Lando Norris brigaram por posições, resultando no abandono de Norris.

Gabriel Bortoleto, ainda em busca de seus primeiros pontos na F1, finalizou o treino livre na 14ª posição. O GP da Áustria de 2024 foi vencido por George Russell, com Piastri e Carlos Sainz completando o pódio.

Para a programação do GP da Áustria, os horários são os seguintes (sendo todos em horário de Brasília):

– Sábado, 28 de junho:

– Treino livre 3: 7h30

– Classificação: 11h

– Domingo, 29 de junho:

– Corrida: 10h

Os fãs da F1 podem acompanhar todas as emoções da classificação e da corrida pela Band, BandSports e F1TV.