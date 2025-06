Bruna Linzmeyer e Milton Cunha apresentam especial da Globo

A TV Globo vai transmitir nesta sexta-feira, dia 27, um especial chamado “Falas de Orgulho”. O programa será exibido imediatamente após o “Globo Repórter” e é uma homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho.

Apresentado por Bruna Linzmeyer e Milton Cunha, o programa oferece uma mistura de humor, música, esquetes e relatos emocionantes que destacam a força e a diversidade da comunidade LGBTQIA+. Neste ano, o especial contará com a participação de convidados como Diego Martins, Digão Ribeiro, Lorena Comparato, Agatha Marinho e Dani Barros, entre outros. Eles participarão de quadros que relembram a história dos pioneiros do movimento LGBTQIA+ e retratam de maneira leve e divertida situações cotidianas da comunidade.

Um dos momentos de destaque do programa é o personagem “Tio Cláudio”, interpretado por Nando Cunha. Ele representa um familiar que, mesmo intrometido, se encontra solitário. Bruna Linzmeyer enfatiza a importância de reconhecer que a verdadeira família é aquela que respeita e cuida. Ela afirma que o amor é uma construção diária que envolve diálogo e compaixão.

As performances musicais de Lorena Comparato e Diego Martins também são uma atração à parte. A proposta é abordar temas relevantes para o universo LGBTQIA+ de forma didática e descontraída.

O especial ainda contará com um desfile vibrante, envolvendo Nila, Daniel Faier, Ayo Faria, Nina Bellohombre e Joanne Vênus, que promete trazer cor, animação e representatividade.

Nos bastidores, Bruna Linzmeyer expressa sua felicidade ao retornar à Globo após dois anos e fala sobre a colaboração especial com Milton Cunha. Ela destaca a generosidade dele e a alegria de compartilhar experiências no programa.

Bruna também reflete sobre a necessidade de maior representatividade na televisão aberta, especialmente em cargos criativos e de decisões. Ela acredita que quanto mais pessoas da comunidade LGBTQIA+ ocuparem esses espaços, mais histórias autênticas poderão ser contadas.

A mensagem principal do especial, segundo Bruna, gira em torno dos afetos e parcerias que nos ajudam a construir a vida. Ela observa que o riso e o humor são ferramentas essenciais para enfrentar as dificuldades do mundo.

O programa “Falas de Orgulho” é escrito por Clara Anastácia, Flavia Boggio e Veronica Debom, com direção artística de Matheus Malafaia, e direção de Naína de Paula e Nathalia Ribas.