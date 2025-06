Bandplay apresenta Abigail, novela venezuelana dos anos 80

O Bandplay, serviço de streaming gratuito do Grupo Bandeirantes, estreia nesta sexta-feira a novela venezuelana “Abigail”, que se destaca como um dos grandes sucessos da televisão da América Latina. A trama original foi exibida entre 1988 e 1989 e traz no elenco principal os atores Catherine Fulop e Fernando Carrillo, sob a direção de Tito Rojas.

A história gira em torno de Abigail, uma jovem impulsiva e filha de um empresário rico. Ela se apaixona por Carlos Alfredo Ruiz, um professor de Literatura do Colégio San Lázaro. O relacionamento dos dois avança rapidamente e culmina em um casamento repleto de dificuldades. Durante uma crise emocional, Abigail entrega seu filho recém-nascido a um desconhecido, o que gera conflitos sérios com seu marido, a quem ela culpa pela perda.

Conforme a trama se desenrola, o público é levado a acompanhar uma série de reviravoltas, vinganças e reencontros. Abigail precisa enfrentar seus desafios pessoais e lutar para recuperar não apenas o amor do marido, mas também o que perdeu ao longo do caminho. Esse relacionamento é testado por problemas familiares, dramas emocionais, traições e a presença de rivais, como as gêmeas María Clara e María Begoña, interpretadas por Hilda Abrahamz.

“Abigail” é uma produção que conta com a colaboração de renomados roteiristas e um elenco marcante. A novela chega na íntegra com 257 episódios, permitindo que o público brasileiro conheça essa história clássica da televisão latina. Novos episódios serão disponibilizados a cada sexta-feira no Bandplay, que pode ser acessado em dispositivos Android, iOS, Smart TVs e pela versão web em bandplay.com.

A inclusão de “Abigail” reforça o catálogo de novelas da plataforma, que já oferece títulos de sucesso como “Coração Traído” e “Pele Selvagem”, além da novela portuguesa “Valor da Vida”. Vale lembrar que em 1992, a Band tentou exibir “Abigail”, mas mostrou apenas três capítulos. A trama, escrita por Inés Rodena, também serviu de base para clássicos conhecidos no Brasil, como “Os Ricos Também Choram” e “Maria do Bairro”.