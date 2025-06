Anac impõe restrições a Aerolíneas Argentinas por falhas regulatórias

A Aerolíneas Argentinas, companhia aérea da Argentina, recebeu uma proibição da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para abrir novas bases de operação no Brasil. A medida foi tomada após a ANAC identificar que a empresa não estava cumprindo algumas regras estabelecidas para a operação no país.

Além de impedir novas bases, a ANAC também proibiu, de forma provisória, o aumento da frequência de voos da Aerolíneas Argentinas em cinco aeroportos brasileiros. Esses aeroportos são: Brasília, Galeão no Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Florianópolis. Essas restrições não afetam as operações já autorizadas ou as frequências que estão em uso atualmente.

A Aerolíneas Argentinas informou que seu departamento jurídico está analisando a situação para entender a medida e planejar as respostas necessárias. A empresa ressaltou que essa decisão não deve gerar impacto imediato nos voos ou rotas que já estão programados, buscando tranquilizar operadores turísticos e passageiros.

A ANAC explicou que a ação tem caráter provisório e foi motivada por não conformidades que foram identificadas em fiscalizações realizadas pela agência. Essas irregularidades não foram corrigidas pela companhia aérea, levando à decisão que foi oficializada em uma publicação no Diário Oficial da União no dia 25.