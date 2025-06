Acidente com quatro veículos na rodovia Washington Luís em São Carlos

Um acidente envolvendo quatro veículos ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 27, na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, no sentido capital-interior, próximo ao Tenda Atacado.

As primeiras informações indicam que, devido à força do impacto, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi levada para a Santa Casa da cidade, mas seu estado de saúde não foi informado.

Em função do acidente, a faixa da direita da rodovia precisou ser bloqueada para que as equipes de resgate e remoção dos carros pudessem trabalhar com segurança. Essa interdição gerou lentidão no tráfego na região durante a manhã. As causas exatas do engavetamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Os motoristas que trafegam pela rodovia devem redobrar a atenção e observar as orientações das equipes de trânsito no local.