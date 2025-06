Sinner e Alcaraz lideram as sementes de Wimbledon

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz são os primeiros cabeças de chave em Wimbledon

O torneio de Wimbledon, um dos quatro principais competições do tênis mundial, ocorrerá entre os dias 30 de junho e 13 de julho de 2025. Jannik Sinner, atual número um do mundo, e Carlos Alcaraz, campeão defensor do torneio, são os principais favoritos na chave masculina.

Sinner, que ocupa a primeira posição no ranking da ATP, poderá enfrentar Alcaraz apenas na final do torneio. As duas estrelas do tênis já se encontraram na final de Roland Garros recentemente, onde Alcaraz, após uma longa partida de mais de cinco horas, conseguiu vencer após salvar três pontos de campeonato, aumentando seu histórico de confrontos diretos para oito vitórias contra quatro de Sinner.

O torneio contará com outros jogadores de destaque. Alexander Zverev, buscando seu primeiro título em um grande torneio, é o terceiro cabeça de chave. O britânico Jack Draper, na quarta posição, traz a esperança local de vitória. Taylor Fritz, que já chegou às quartas de final em duas ocasiões, é o quinto cabeça de chave. O experiente Novak Djokovic, sete vezes campeão de Wimbledon, aparece como o sexto cabeça de chave. Djokovic não compete desde sua eliminação nas semifinais de Roland Garros, onde foi superado por Sinner.

Os outros cabeças de chave incluem Lorenzo Musetti na sétima posição e Holger Rune como o oitavo.

A lista completa dos principais cabeças de chave para Wimbledon é a seguinte:

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Alexander Zverev Jack Draper Taylor Fritz Novak Djokovic Lorenzo Musetti Holger Rune Daniil Medvedev Ben Shelton Alex de Minaur Frances Tiafoe Tommy Paul Andrey Rublev Jakub Mensik Francisco Cerundolo Karen Khachanov Ugo Humbert Grigor Dimitrov Alexei Popyrin Tomas Machac Flavio Cobolli Jiri Lehecka Stefanos Tsitsipas Felix Auger-Aliassime Alejandro Davidovich Fokina Denis Shapovalov Alexander Bublik Brandon Nakashima Alex Michelsen Tallon Griekspoor Matteo Berrettini

Com grandes nomes e uma competição emocionante pela frente, o torneio promete atrair a atenção dos amantes do tênis ao redor do mundo.