São João é feriado nesta terça; confira cidades com a data

Nesta terça-feira, dia 24 de junho, é comemorado o Dia de São João, e em algumas cidades do Brasil, a data é feriado. O feriado não é nacional, mas abrange cinco capitais e outras quatro cidades onde São João é celebrado como padroeiro.

As capitais que celebram o Dia de São João como feriado são:

Aracaju (SE)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Recife (PE)

Salvador (BA)

Além dessas, as cidades de Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) também possuem feriado, sendo famosas por suas grandes festas de São João. Em outros estados, como em Barueri (SP), Niterói (RJ) e Itaboraí (RJ), o dia também é feriado.

Abaixo, estão informações sobre o funcionamento dos serviços nas cidades que têm o feriado:

Aracaju (SE)

Os mercados públicos estarão fechados, com retorno na quarta-feira, dia 25. A coleta de lixo não sofrerá alterações, mas outros serviços de limpeza terão equipes reduzidas. Os parques terão horário de funcionamento limitado. As urgências dos hospitais, como o Fernando Franco e o Nestor Piva, além da Maternidade Municipal e do Gripário, funcionarão normalmente.

João Pessoa (PB)

Mesmo com o dia sem expediente, a prefeitura garante que serviços essenciais continuarão a funcionar, incluindo as urgências dos hospitais públicos e o Samu. Agentes de mobilidade também estarão disponíveis para atender ocorrências e organizar o trânsito.

Maceió (AL)

Serviços considerados essenciais, como saúde, continuarão funcionando normalmente durante o feriado. As atividades administrativas retornam na quarta-feira, dia 25.

Recife (PE)

A cidade celebra com festas até o dia 29 de junho. Os serviços de monitoramento de tráfego e fiscalização funcionarão normalmente, assim como o teleatendimento. As feiras livres e mercados públicos abrirão das 6h às 13h. A Secretaria da Saúde também terá um esquema especial, com vacinas e testes rápidos disponíveis em diversos locais da cidade.

Salvador (BA)

A Secretaria Municipal da Saúde manterá as Unidades de Pronto Atendimento e o Samu funcionando 24 horas. Outros serviços têm cronogramas especiais que foram ajustados desde o dia 18 de junho.

Campina Grande (PB)

Reconhecida pelo maior São João do mundo, a cidade terá seus parques abertos das 5h às 18h. Os serviços de saúde e de urgência funcionarão normalmente.

Caruaru (PE)

A cidade suspendeu alguns atendimentos, mas os serviços essenciais de saúde continuarão ativos durante as celebrações promovidas pela prefeitura.

Barueri (SP)

Os serviços de prontos-socorros, farmácias municipais e a Defesa Civil estarão funcionando. No entanto, as Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas.

Niterói (RJ)

As unidades de saúde que atendem urgências e emergências estarão em funcionamento 24 horas, assim como o Samu.

Itaboraí (RJ)

O feriado resultou em ponto facultativo nas repartições públicas, com retorno das atividades na quarta-feira. As unidades de saúde que atendem urgências continuarão operando normalmente.

As escolas da rede municipal não funcionam no dia 23. O transporte público estará disponível normalmente durante o feriado.