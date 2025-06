Personagem de Os Simpsons morre no final da temporada e fãs reagem

No mais recente episódio de “Os Simpsons”, uma reviravolta surpreendente envolve a personagem Marge Simpson. Apesar de sua morte, Marge continua a aparecer no episódio como um espírito. Ela se preocupa em aproximar seus filhos, Bart e Lisa, que estavam distantes um do outro. Em uma cena tocante, Marge aparece sentada em uma nuvem, observando os dois após o envio de uma mensagem de vídeo amorosa.

O episódio também revela uma nova fase na vida de Marge no além. Ela desenvolve um relacionamento com o ex-integrante da banda The Beatles, Ringo Starr. Nos momentos finais, Marge expressa sua felicidade ao dizer que agora podem se casar com outras pessoas no céu, antes de compartilhar um beijo com o músico falecido.

Entretanto, essa abordagem sobre a morte de Marge gerou descontentamento entre os fãs da série. Muitos críticos se manifestaram nas redes sociais, especialmente na plataforma X, e alguns até criaram uma comunidade chamada “Justice For Marge”, pedindo a “ressurreição” da personagem querida. A repercussão demonstra a forte conexão que os fãs têm com a matriarca da família Simpson, refletindo sua importância na série ao longo dos anos.