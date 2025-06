Localiza aprova R$ 534 mi em proventos; Tegma adquire plataforma logística

O conselho de administração da Localiza decidiu que irá pagar R$ 533,8 milhões em juros sobre o capital próprio. Esta quantia será distribuída entre os acionistas da empresa, incentivando o investimento e a confiança na companhia.

Em outra movimentação importante, a Tegma, uma empresa de logística, aprovou a aquisição do controle da Buskar.Me, uma plataforma que atua no transporte de veículos emplacados. A compra será feita por meio da Fastline Logística Automotiva, uma subsidiária da Tegma, por um total de R$ 15,1 milhões. Essa aquisição pode fortalecer a posição da Tegma no mercado de logística automotiva.

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou uma proposta de acordo de R$ 500 mil feita por Thaís Nogueira Alonso, diretora de relações com investidores da construtora Mitre. A decisão foi unânime entre os membros do colegiado, que optaram por não aceitar a oferta.

A Multiplan, uma empresa de shopping centers, também fez anúncios importantes. O conselho da empresa aprovou a distribuição de R$ 120 milhões em juros sobre o capital próprio. Além disso, foi autorizado um novo programa de recompra de ações, permitindo a aquisição de até 10 milhões de ações ordinárias. Essa medida pode ajudar a valorizar os papéis da empresa no mercado.

A CVM também informou que o prazo da consulta pública sobre a divulgação de comunicados ao mercado e fatos relevantes será prorrogado até 18 de julho. Essa iniciativa visa ouvir as opiniões do público sobre questões regulatórias que afetam o mercado financeiro.

A gestora chilena LarrainVial adquiriu 41.307.590 ações preferenciais da Marcopolo, que representam 5,69% do total das ações da empresa. Essa aquisição pode sinalizar interesse crescente na fabricante de carros e ônibus.

Na Eurofarma, Marco Billi renunciou ao cargo de diretor de Relações com Investidores. O conselho da empresa elegeu Roberto Rabello Otero como seu sucessor, indicando uma mudança na equipe de liderança e possível nova estratégia.

Por fim, o diretor-presidente da Totvs, Dennis Herszkowicz, participará de uma entrevista ao vivo no canal Times Brasil. Ele falará sobre o mercado de tecnologia, incluindo oportunidades de crescimento e as tendências atuais para a empresa e o setor de TI, com ênfase no Plano Brasil Digital 30+. Essa participação visa trazer informações e atualizações sobre os planos futuros da empresa.