Linhas 1 e 4 do metrô têm circulação afetada no Catete

Na manhã desta quinta-feira, a circulação dos trens do metrô do Rio de Janeiro enfrentou sérios problemas devido a um acesso não autorizado à via na estação Catete. Segundo o MetrôRio, essa situação resultou em um corte de energia que afetou os dois sentidos das linhas 1 e 4, causando atrasos e intervalos irregulares.

Por volta das 7h30, a concessionária anunciou nas redes sociais que os intervalos nas linhas estavam comprometidos. Às 8h25, foi informado que o processo de normalização já estava em andamento.

Durante a manhã, passageiros na estação Carioca foram informados por uma funcionária do metrô sobre a situação. Ela explicou que os trens para os destinos de Pavuna e Uruguai tinham intervalos irregulares, enquanto os serviços para Jardim Oceânico e Botafogo estavam paralisados. Essa informação foi uma tentativa de esclarecer a situação para quem estava esperando.

Nas redes sociais, muitos passageiros expressaram suas frustrações. Relatos indicaram que os trens estavam parados nas estações por longos períodos. Um usuário comentou que ficou quase 10 minutos esperando, enquanto outros mencionaram esperar até 30 minutos na estação Largo do Machado e um ainda comentou que estava preso dentro do vagão no Flamengo.

Essa situação gerou desconforto e descontentamento entre os usuários, que pediam mais informações e agilidade no retorno ao funcionamento normal do metrô. A concessionária segue trabalhando para restaurar o serviço completo nas linhas afetadas.