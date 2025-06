Katy Perry e Orlando Bloom anunciam separação após quase 10 anos

Katy Perry e Orlando Bloom terminaram o relacionamento após quase dez anos. De acordo com informações de uma fonte próxima ao casal, a separação foi amigável e não houve grandes conflitos entre eles. Apesar de estar triste com o fim da relação, Katy se sente aliviada por não ter que enfrentar outra situação de divórcio, algo que considera um dos piores momentos de sua vida.

A relação de Perry, de 40 anos, e Bloom passou por tensões nos últimos meses, e a separação já era esperada por muitos. Eles têm uma filha, Daisy, que completou quatro anos, e têm estado afastados desde que Katy começou sua turnê “Lifetimes” no início deste ano. Atualmente, Katy está se concentrando em sua carreira e se distraindo durante a turnê. Ela também está alugando sua casa em Montecito, Califórnia, para lidar melhor com a situação.

Apesar dos planos anteriores de tornar a casa de Westcott um lar familiar, o casal optou por morar em sua outra residência em Montecito. Como parte de sua rotina, eles passaram a viver separados durante a turnê de Katy.

Katy e Orlando começaram a namorar em janeiro de 2016, com avistamentos em festas da premiação Golden Globes. O casal teve uma breve separação em março de 2017, mas se reconciliou em fevereiro de 2018. Eles ficaram noivos no Dia dos Namorados de 2019 e, em março de 2020, Katy anunciou que estava grávida da filha do casal, Daisy Dove, que nasceu em agosto daquele ano. Orlando Bloom também é pai de um menino, Flynn, de 14 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Miranda Kerr.

Recentemente, surgiram relatos sobre a tensão na relação, e amigos próximos ao casal já estavam cientes das dificuldades. A rotina agitada de Katy durante a turnê contribuiu para o distanciamento, e ambos passaram a viver vidas separadas. Muitos perceberam que havia um clima de desconforto e cansaço na relação. Apesar do longo noivado, não havia planos concretos para o casamento, o que gerou insatisfação em Orlando.

Ao longo da relação, Katy e Orlando compartilharam momentos felizes e desafiadores, sempre destacando a importância de trabalhar juntos para manter a união. Katy mencionou, em abril de 2023, que o casal continuava se esforçando para superar as dificuldades, enquanto Orlando frequentemente refletia sobre como a fama impactava o relacionamento.

Com o término do relacionamento, Katy e Orlando agora seguirão caminhos diferentes, focando em suas carreiras e no bem-estar de sua filha.