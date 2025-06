Ingressos para show do My Chemical Romance no Brasil: preços

My Chemical Romance finalmente voltará ao Brasil em fevereiro de 2026. A banda, que realizou sua primeira apresentação no país em 2008, durante a turnê do álbum “Welcome to the Black Parade”, fará um show único no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 5 de fevereiro. O grupo de rock será acompanhado pela banda sueca The Hives, que fará a abertura do evento.

A venda de ingressos para o show começará na próxima sexta-feira, dia 27 de junho, a partir do meio-dia, pela plataforma Eventim. Os fãs poderão acessar a pré-venda em duas etapas diferenciadas. A primeira pré-venda será exclusiva para clientes Santander Private e Select, que poderá ser realizada entre os dias 25 e 26 de junho, às 10h. A segunda etapa abrirá para todos os clientes que possuírem cartões Santander, exceto os de viagens, com início em 26 de junho, também às 10h.

Os preços dos ingressos foram definidos nas seguintes categorias:

– Pista premium: R$ 895 (inteira) e R$ 447,50 (meia)

– Cadeira inferior: R$ 645 (inteira) e R$ 322,50 (meia)

– Pista comum: R$ 495 (inteira) e R$ 247,50 (meia)

– Cadeira superior: R$ 395 (inteira) e R$ 197,50 (meia)

No dia do evento, a classificação etária permitirá a entrada de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, desde que acompanhados dos pais ou responsáveis. Os jovens de 16 e 17 anos poderão entrar desacompanhados.

A banda My Chemical Romance formou-se em 2001 e, ao longo de sua carreira, conquistou fama mundial com álbuns como “Three Cheers for Sweet Revenge” e “The Black Parade”. Após um hiato, o grupo retornou aos palcos em 2022. A influência da banda continua forte, refletida em sua popularidade atual e na demanda por shows.

A apresentação em São Paulo será uma oportunidade para os fãs reviverem os grandes sucessos do grupo, que continua exercendo impacto sobre novas gerações de músicos e ouvintes.