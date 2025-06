Governo de MG aumenta tarifa do ônibus metropolitano

O Governo de Minas Gerais anunciou um reajuste nas tarifas de ônibus que fazem parte do transporte coletivo metropolitano, em complemento ao aumento já autorizado para o metrô. A nova tabela de preços foi divulgada nesta quinta-feira, 26 de junho, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

De acordo com o comunicado, assinado pelo secretário Pedro Bruno Barros de Souza, o aumento nas tarifas de ônibus é resultado do reajuste na tarifa do Metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. As novas tarifas entrarão em vigor no dia 1º de julho e afetam 14 grupos de tarifas dos ônibus que operam em Belo Horizonte e Contagem.

Para ilustrar o impacto do reajuste, a tarifa mais alta anteriormente era de R$ 13,05 e passará a ser de R$ 13,30. É importante mencionar que as tarifas dos ônibus já haviam sofrido um aumento de 6,64% em janeiro deste ano. Assim, os moradores da região terão enfrentado dois reajustes em um intervalo de apenas seis meses, semelhante ao que ocorreu no ano passado, quando houve justificativas de reajustes diferentes, um para o sistema de transporte e outro relacionado ao metrô.

As novas tarifas por grupo são as seguintes:

– De R$ 10,65 para R$ 10,90

– De R$ 12,20 para R$ 12,45

– De R$ 12,70 para R$ 12,95

– De R$ 13,05 para R$ 13,30

– De R$ 10,25 para R$ 10,50

– De R$ 11,95 para R$ 12,20

– De R$ 9,55 para R$ 9,80

– De R$ 11,15 para R$ 11,40

– De R$ 10,90 para R$ 11,15

– De R$ 12,60 para R$ 12,85

– De R$ 10,80 para R$ 11,05

Essas mudanças no preço das passagens refletem a realidade do sistema de transporte na região, buscando acompanhar os custos operacionais envolvidos.