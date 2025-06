Encontro de filarmônicas em Campo Grande celebra 2 de julho

No dia 2 de julho de 2025, o Campo Grande, localizado em Salvador, será o cenário do XXXIV Encontro de Filarmônicas. O evento está previsto para iniciar às 17h30, logo após a tradicional cerimônia do cortejo e do Fogo Simbólico, fazendo parte das celebrações da independência do Brasil na Bahia. A entrada será gratuita.

O encontro reunirá bandas de diferentes cidades da Bahia, promovendo um intercâmbio cultural e musical entre os músicos e as comunidades presentes. Este evento é uma oportunidade de celebrar a rica diversidade da música na região.

Alguns dos grupos que se apresentarão são:

Banda de Música da Guarda Civil Municipal de Salvador

Criada em 2008, a banda conta com 18 músicos sob a regência do maestro Hamilton Fernando. O repertório é diversificado e inclui releituras de vários gêneros da música brasileira. A banda participa de eventos cívicos e cerimônias oficiais, buscando sempre dialogar com o público.

Banda Filarmônica da Universidade Federal da Bahia

Fundada em 2009 por Barbosa e Benedito, essa banda é regida pelos professores Joel Barbosa, Celso Benedito e Antônio Carlos Portela. Seu repertório é notável por equilibrar obras clássicas com adaptações que se adequam ao formato de banda, permitindo uma experiência musical rica e variada.

Sociedade Filarmônica 13 de Junho de Paratinga

Sob a direção do mestre Célio Borges Santos, essa filarmônica se tornou uma referência musical ao longo do século XX. Hoje, o grupo mantém sua importância cultural e social ao incorporar influências das comunidades indígenas e quilombolas em seu trabalho.

Filarmônica Euterpe Lapense de Bom Jesus da Lapa

Com 105 anos de história, a banda foi fundada em 1918, às margens do Rio São Francisco. Sob a liderança do mestre Gilberto Júnior, ela está presente em eventos religiosos e culturais na região há mais de um século, consolidando sua tradição.

Sociedade Filarmônica 5 de Março de Muritiba

Este grupo, liderado pela maestra Ivonete Reis e sob a presidência de Alfeu Fraga, mantém um repertório que mescla música clássica com canções populares. Isso reflete a pluralidade da música brasileira e seu impacto cultural na comunidade.

Oficina de Frevos e Dobrados e Laurinha Arantes

Sob a regência do maestro Fred Dantas, essa oficina foi pioneira ao incluir dobrados atonais e em compassos irregulares em seu repertório. Isso trouxe uma renovação ao tradicional, expandindo as possibilidades musicais das filarmônicas.

O evento promete ser uma grande celebração da música e da cultura, unindo pessoas e comunidades por meio da arte.