Cristiano Ronaldo deve renovar contrato com Al-Nassr

Ronaldo chegou ao Al-Nassr em 2023 após encerrar seu contrato com o Manchester United. Desde então, ele tem se destacado no clube saudita, marcando 99 gols em 111 partidas. Na temporada passada, Ronaldo foi o artilheiro da liga, anotando 35 gols em 41 jogos e garantindo o prêmio de Chuteira de Ouro.

Nesta quarta-feira, o Al-Nassr anunciou a saída do treinador italiano Stefano Pioli, que esteve à frente da equipe por menos de um ano. Durante sua passagem, Pioli conseguiu levar o time a uma respeitável terceira colocação no campeonato saudita, porém a equipe ficou 13 pontos atrás do rival Al-Ittihad, que conquistou o título.

Após a demissão de Pioli, Ronaldo se despediu do técnico por meio de uma mensagem nas redes sociais, agradecendo por sua dedicação ao clube. Pioli, que já foi treinador do AC Milan, tem previsão de retornar ao comando da Fiorentina, seu ex-clube.

A saída de Pioli marca mais uma mudança na equipe, que busca melhorar seu desempenho no próximo campeonato.