Comércio no feriado do 2 de julho: funcionamento explicado

O feriado de 2 de julho, que celebra a Independência do Brasil na Bahia, não deverá afetar o funcionamento do comércio em Salvador. As lojas situadas em bairros e shoppings manterão suas atividades normalmente na próxima quarta-feira. Porém, há uma exceção para os estabelecimentos localizados próximos à Avenida Sete, que ficarão fechados devido ao desfile cívico programado para o dia.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas) informou que, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho, os funcionários que trabalharem no feriado receberão um adicional de 100% sobre o salário, mas não terão direito a uma folga compensatória. Assim, enquanto o comércio da Avenida Sete não funcionará, as lojas em outras partes de Salvador seguirão seus horários habituais.

A assessoria dos shoppings foi consultada para fornecer informações sobre o horário de funcionamento, mas não respondeu até o fechamento deste texto. O desfile em comemoração ao feriado começará às 8h, com a participação de dez bandas filarmônicas de várias cidades baianas. Essas bandas sairão do Instituto Central de Educação Isaia Alves (ICEIA), na Praça do Barbalho, e seguirão em direção ao Terreiro de Jesus, em Salvador.

O evento contará com mais de 400 músicos, incluindo homens, mulheres, jovens e crianças. Entre as bandas que participarão do desfile pela primeira vez estão a Sociedade Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis, a Sociedade Filarmônica Santa Cecília de Palmeiras, a Filarmônica Ambiental de Camaçari, a Sociedade Filarmônica Euterpe Cruzalmense de Cruz das Almas, a Filarmônica Terpsícore Popular de Maragojipe e a Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo de Santo Amaro.

As bandas veteranas que também participarão incluem a Filarmônica Lyra Popular de Belmonte, a Filarmônica Minerva Cachoeirana de Cachoeira, a Sociedade Filarmônica Minerva de Morro do Chapéu e a Sociedade Filarmônica Lyra Popular de Castro Alves.

Para ajudar a cobrir os custos de deslocamento das bandas, cada grupo selecionado receberá um auxílio transporte. O valor será de R$ 2 mil para bandas localizadas a até 200 km de Salvador, R$ 4 mil para aquelas entre 201 km e 400 km, e R$ 6 mil para bandas situadas a mais de 401 km da capital baiana.