Calor extremo em Portugal, França e Espanha por cristã anticiclônica

Entre os dias 27 e 29 de junho, uma combinação de fenômenos climáticos deve provocar um calor intenso em Portugal, Espanha e França. Um sistema de alta pressão, conhecido como crista anticiclônica, aliado a uma massa de ar quente que vem do Norte da África, promete elevar as temperaturas a níveis recordes. Nessas regiões, os termômetros poderão ultrapassar os 40ºC, trazendo dias de calor extremo, céu limpo e umidade reduzida.

A crista anticiclônica se caracteriza como uma vasta área de alta pressão atmosférica, funcionando como uma “montanha” de ar denso que desce. Esse fenômeno afeta grandes áreas do clima, resultando em dias secos e quentes. O ar seco que desce contribui para o fenômeno conhecido como “aquecimento dinâmico do ar”, que se intensifica em um cenário de céu limpo, onde a umidade é baixa.

Os mapas de anomalias térmicas indicam que muitas partes da Europa enfrentarão temperaturas significativamente acima do normal. Em Portugal, a temperatura pode superar em até 18ºC a média prevista para esta época do ano. Na Espanha, a diferença pode alcançar 14ºC e, na França, 11ºC, sendo que as maiores temperaturas devem ser registradas principalmente no dia 28 de junho, à tarde.

Diante desse cenário, as autoridades meteorológicas estão alertando a população sobre a necessidade de cuidados extras para enfrentar o calor. Recomenda-se que as pessoas se mantenham bem hidratadas, evitem a exposição ao sol durante os horários mais quentes e busquem ambientes frescos. Essas medidas são importantes para preservar a saúde durante os dias de calor intenso que estão por vir.