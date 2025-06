10 casamentos mais caros da história e a entrada de Bezos e Sánchez

O casamento entre Jeff Bezos, fundador da Amazon, e a jornalista Lauren Sánchez será realizado em Veneza, na Itália, a partir desta quinta-feira, dia 26, e durará até sábado, 28. Espera-se que a cerimônia figure entre os casamentos mais caros do mundo, com custos estimados entre 46,5 milhões e 55,6 milhões de dólares, conforme revela Luca Zaia, presidente da região do Vêneto, que inclui Veneza.

Para receber os convidados, foram organizados diversos detalhes luxuosos. Estão programados a chegada de 90 jatos particulares nos aeroportos próximos e 30 táxis aquáticos para o transporte dos presentes. Além disso, cinco dos mais luxuosos hotéis da cidade foram reservados para acomodar os convidados. A festa contará com a participação de aproximadamente 200 a 250 pessoas, incluindo nomes de destaque como Bill Gates, Elon Musk, Leonardo DiCaprio e membros da família Trump.

É interessante ressaltar que, de acordo com um ranking da enciclopédia “Britannica”, o casamento mais caro da história foi realizado por Khadija Uzhakhova e Said Gutseriev, custando cerca de 1 bilhão de dólares, equivalente a 5,5 bilhões de reais na cotação atual. Assim, o matrimônio de Bezos e Sánchez pode se aproximar dos seis casamentos mais onerosos já realizados.

Além de Bezos e Sánchez, o relatório também apresentou uma lista dos casamentos mais caros da história, que inclui casais como Radhika Merchant e Anant Ambani, com custos estimados entre 600 milhões e 1 bilhão de dólares, e Isha Ambani e Anand Piramal, que gastaram aproximadamente 100 milhões de dólares. Essas celebrações destacam-se não apenas pelos custos elevados, mas também pela ostentação de luxo e pela presença de muitas celebridades.

Os preparativos para o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez prometem atrair a atenção mundial, refletindo o glamour e a exclusividade que cercam figuras influentes como eles.