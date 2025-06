Três caminhantes são encontrados mortos após saltarem em cachoeira da Califórnia

Autoridades da Califórnia do Norte recuperaram os corpos de três homens que morreram após saltarem em uma queda d’água em uma área remota próxima ao Lago Tahoe. A informação foi divulgada no domingo pelo Escritório do Xerife do Condado de Placer.

Os três homens faziam parte de um grupo de seis pessoas que estavam realizando uma trilha na região de Soda Springs, localizada a cerca de 48 quilômetros a oeste do Lago Tahoe. De acordo com o comunicado do xerife, os três homens pularam na água em um local chamado Rattlesnake Falls, mas não voltaram à superfície.

A ocorrência de um possível afogamento triplo foi reportada ao escritório do xerife antes das 15 horas. Uma equipe de mergulho foi enviada para a área de helicóptero. Os outros três integrantes do grupo foram resgatados na noite de quarta-feira, tendo em vista o terreno desafiador da região.

As operações de busca foram suspensas na tarde de quinta-feira devido a ventos fortes, que causaram fortes correntes e prejudicaram a visibilidade subaquática. A retomada da busca estava prevista para domingo, em condições climáticas mais favoráveis.

Ainda não foram fornecidos detalhes adicionais sobre as circunstâncias em que os homens foram encontrados ou a causa de suas mortes.