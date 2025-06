Luciana Gimenez fala sobre saúde e impacto emocional recente

Luciana Gimenez abriu sua casa para uma entrevista com Daniela Albuquerque, que será exibida no programa “Sensacional” na segunda-feira, dia 23, às 22h45. Durante a conversa, a apresentadora do “SuperPop” compartilhou momentos difíceis que viveu recentemente, incluindo a cirurgia para a correção de uma hérnia de disco cervical, realizada há três meses.

Ainda em recuperação, Luciana revelou que a experiência impactou não apenas seu corpo, mas também sua saúde emocional. Ela expressou seu medo de dormir, já que a cirurgia aconteceu enquanto ela estava nessa condição: “Agora fico pensando na minha coluna,” disse. A apresentadora também destacou que a recuperação foi desafiadora e exigiu paciência, mencionando que os últimos dois anos foram um período intenso de aprendizado e adaptação: “Tive que dar vários passos para trás e esperar.”

Além disso, Luciana comentou sobre um acidente que sofreu em 2023 enquanto esquiava nos Estados Unidos, que a fez reavaliar sua perspectiva sobre a vida. Segundo ela, enfrentar problemas de saúde reforçou a ideia de que “nada mais importa.”

Ela ainda recordou dificuldades durante a gravidez de seu filho Lucas, que é fruto do seu relacionamento com o cantor Mick Jagger. Nesse período, enfrentou o assédio da imprensa britânica, o que a levou a deixar sua casa em Londres devido à insistência dos jornalistas em abordar seus vizinhos.

A entrevista promete trazer mais detalhes sobre os desafios e superações que Luciana Gimenez enfrentou nos últimos anos, oferecendo uma visão íntima de sua vida pessoal e profissional.