Hailey Bieber é flagrada sem aliança em noite em Nova York

Hailey Bieber foi vista em Nova York neste final de semana, aproveitando momentos de lazer com amigas, incluindo as modelos Camila Morrone e Suki Waterhouse. As três se encontraram para um café da manhã no The Commerce Inn, localizado no West Village, e depois seguiram para um jantar no Chez Fifi, no Upper East Side.

Uma das observações mais notáveis foi que Hailey não estava usando seu anel de casamento. Ela e Justin Bieber se casaram em 2018 e têm um filho, Jack Blues Bieber. Este detalhe levantou especulações sobre o estado do relacionamento do casal.

Durante os encontros, Hailey optou por um estilo descontraído. Para o café da manhã, ela usou um trench coat sobre shorts jeans, uma camisa preta, sapatilhas pretas combinadas com meias brancas e óculos escuros. Para o jantar, a modelo escolheu flares jeans, outra camisa preta, uma jaqueta de couro preta e sapatos de salto abertos, além de um novo modelo de óculos escuros e uma bolsa preta.

Recentemente, rumores sobre a relação entre Hailey e Justin têm circulado. Um informante mencionou que a chegada do filho deles trouxe mudanças significativas para o casal. Desde a renovação de votos em maio de 2024 e o nascimento do bebê, o relacionamento passou por um momento de transformação.

Outro ponto a ser destacado é que Hailey e Selena Gomez, ex-namorada de Justin, deixaram de se seguir no Instagram. Anteriormente, parecia que havia uma relação cordial entre as duas, com interações e apadrinhamentos em postagens. Contudo, não há informações sobre o que motivou esta mudança nas redes sociais.

Ao longo dos anos, Hailey e Selena mostraram apoio mútuo na internet e foram vistas juntas em eventos, como o Gala do Museu da Academia em outubro de 2022. Com as recentes mudanças, o público continua a especular sobre a dinâmica entre elas e o status do casamento de Hailey.