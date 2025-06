Deputada Erika Hilton contrata dois maquiadores com salário público

A deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, possui dois maquiadores contratados como secretários parlamentares na Câmara dos Deputados. Os profissionais, Índy Montiel e Ronaldo Hass, são responsáveis pela maquiagem da parlamentar e ocupam cargos em comissão na casa. Cada deputado tem a liberdade de contratar entre cinco e 25 secretários, que não precisam ser servidores públicos, escolhidos diretamente por eles.

Os deputados têm um orçamento mensal de até R$ 133.170,54 para pagar os salários dos seus secretários. Ronaldo Hass está na Câmara desde maio de 2024 e recebeu um salário bruto de R$ 9.678,22 em maio deste ano. Já Índy Montiel foi contratado em dezembro do ano passado e, em maio, seu salário foi de R$ 2.126,59. Além dos dois maquiadores, Erika Hilton conta com mais 12 secretários em seu gabinete.

A deputada frequentemente é maquiada por Ronaldo em eventos, como durante um ensaio técnico da escola de samba Paraíso do Tuiuti, em fevereiro, quando ele a preparou para o desfile de carnaval. Por sua vez, Índy também cuidou da maquiagem de Erika em fevereiro do ano passado, quando ela foi nomeada líder da bancada do PSOL na Câmara.

Segundo informações da Câmara dos Deputados, o regulamento estabelece que os secretários parlamentares devem desempenhar funções como coordenar atividades administrativas, elaborar pronunciamentos e gerenciar emissões de passagens aéreas. Contudo, as tarefas específicas são definidas de acordo com a metodologia de cada deputado.

Até o momento, a equipe de reportagem tentou entrar em contato com a deputada Erika Hilton para comentar sobre essas contratações, mas ainda não obteve resposta.