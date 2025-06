Vendas do Samsung Galaxy S25 Edge ficam abaixo do esperado

As vendas do smartphone Galaxy S25 Edge da Samsung não atingiram as expectativas da empresa. Lançado no mês passado, o modelo, que se destaca por ser fino com apenas 5,8 mm de espessura, apresenta uma queda significativa nas vendas, levando a Samsung a reduzir a produção deste aparelho.

Normalmente, smartphones como o Galaxy S25 Edge mantêm um bom ritmo de vendas nos três primeiros meses após o lançamento. No entanto, a atual tendência de queda nas vendas preocupa a gigante da tecnologia. Em resposta a esse desempenho abaixo do esperado, a Samsung planeja substituir o modelo Plus pelo Edge na próxima linha Galaxy S26, uma vez que o modelo Plus tem se mostrado o menos popular entre as três versões que a empresa costuma lançar, que incluem também os modelos padrão e Ultra. A fraca performance do Galaxy S25 Edge é um desafio adicional que a empresa precisa enfrentar.

Em um movimento estratégico, a Samsung está aumentando a produção de seus smartphones dobráveis voltados para o mercado dos Estados Unidos. Esta decisão ocorre em preparação para a implementação de tarifas que afetarão os custos de importação. Durante uma recente reunião de estratégia global, a empresa anunciou que irá produzir 600 mil unidades do modelo Galaxy Z7 para o mercado americano em junho, um aumento em relação às 400 mil previstas inicialmente.

No total, a Samsung planeja fabricar 930 mil unidades de seus smartphones dobráveis, sendo que o Z Fold 7 representará cerca de 440 mil dessas unidades. É importante notar que, em comparação com a meta anterior de 1,34 milhão de unidades, a quantidade total foi reduzida. A Samsung justifica essa decisão com um plano para estabilizar a taxa de produção em julho, optando por uma abordagem mais gradual no aumento da fabricação.