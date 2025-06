Trump Media aprova recompra de ações de US$ 400 milhões

A Trump Media & Technology Group, empresa que controla plataformas como Truth Social e a fintech Truth.Fi, anunciou que seu conselho de administração aprovou um plano de recompra de ações que pode chegar a 400 milhões de dólares. A notícia fez com que as ações da empresa, que é negociada nas bolsas Nasdaq e NYSE Texas sob o símbolo DJT, subissem cerca de 3% no pré-mercado.

A empresa, com sede na Flórida, informou que a recompra pode incluir tanto ações ordinárias quanto warrants, que são instrumentos financeiros que garantem a compra de ações em um preço definido. Todas as ações adquiridas serão retiradas de circulação. O CEO Devin Nunes declarou que a empresa possui cerca de 3 bilhões de dólares em caixa, oferecendo flexibilidade para tomar ações que beneficiem os acionistas enquanto busca novas oportunidades estratégicas.

Donald Trump, que possui indiretamente mais de 114 milhões de ações da empresa através de um fundo revogável, continua sendo o maior acionista.

Essa decisão de recompra acontece após a empresa captar 2,5 bilhões de dólares de investidores institucionais no mês passado, o que representa uma das maiores operações de tesouraria em bitcoin por uma empresa de capital aberto. O montante inclui 1,5 bilhão de dólares em capitais próprios e 1 bilhão em notas conversíveis, que serão utilizados para adquirir bitcoin, com a custódia dos ativos assegurada por empresas como Anchorage Digital e Crypto.com.

Nunes descreveu o bitcoin como a “joia da coroa” e afirmou que essa estratégia visa proteger a empresa de, segundo ele, discriminação financeira contra negócios conservadores. Os recursos também servirão para o lançamento de fundos negociados em bolsa e outros produtos relacionados a criptomoedas, que estão previstos para este ano, dependendo da aprovação regulatória.

A recompra de ações será financiada de forma independente e não afetará os recursos já alocados para a iniciativa de tesouraria em bitcoin.

No último relatório, a Trump Media apresentou um prejuízo líquido de 400,9 milhões de dólares em um ano, com apenas 3,6 milhões de dólares em receita, sendo que as despesas legais e uma nova cláusula de compartilhamento de receita publicitária foram citadas como fatores principais para esse resultado negativo. Apesar das perdas, a empresa terminou o ano com 776,8 milhões de dólares em caixa e investimentos de curto prazo.

A Trump Media tornou-se pública por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) no ano passado, e atualmente tem uma capitalização de mercado de cerca de 4,9 bilhões de dólares. Em 2024, o valor das ações quase dobrou após Trump vencer as eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro, mas, até o fechamento na última sexta-feira, as ações estavam com uma queda de quase 48% neste ano.