Trump divulga acordo de cessar-fogo Israel-Irã

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, anunciou que um acordo de cessar-fogo foi alcançado entre Israel e Irã, que, segundo ele, impediu uma guerra de longa duração na região do Oriente Médio. Ele expressou um desejo de paz, afirmando que Deus abençoe todos os envolvidos, incluindo os Estados Unidos e o Irã.

Em resposta ao anúncio de Trump, autoridades iranianas disseram que ainda não haviam recebido a proposta de cessar-fogo. Eles afirmaram que continuam a resistir aos ataques que estão enfrentando. Até o momento, o governo do Irã não fez um pronunciamento oficial sobre o tema. A Força de Defesa de Israel também optou por não comentar a declaração de Trump, conforme informação publicada por um veículo de comunicação.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, elogiou Trump por ter concretizado o acordo. Durante uma entrevista, ele afirmou que o acordo só foi possível após a destruição completa do programa nuclear iraniano. Vance afirmou que, há uma semana, o Irã estava prestes a desenvolver uma bomba nuclear, mas que agora, com a intervenção dos EUA, não teria essa capacidade. Ele também mencionou que o foco agora é garantir que o Irã não retome o desenvolvimento de armas nucleares.

Contudo, a versão americana sobre a situação não foi confirmada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que indicou a necessidade de acesso a instalações iranianas para verificar a situação do programa nuclear do país.

O anúncio de Trump veio após um ataque do Irã, que disparou mísseis contra a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, situada no Qatar. O ataque é considerado uma resposta aos bombardeios americanos que atingiram instalações nucleares do Irã no final de semana anterior.

O comunicado de Trump gerou confusão entre diplomatas internacionais, que estão incertos sobre o futuro do acordo nuclear com o Irã e as condições que o país poderá seguir em suas pesquisas nucleares.